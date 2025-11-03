Un choque que destapó una amenaza

Lo que parecía un incidente menor terminó en un hecho alarmante que volvió a encender las alertas sobre la violencia y la inseguridad en Añelo. Un hombre que circulaba en moto chocó contra un vehículo y, lejos de asistir a los involucrados, reaccionó con violencia, sacó un arma de fuego y amenazó a los ocupantes del otro vehículo.

El episodio ocurrió el 26 de octubre en la localidad petrolera, y según la investigación, el agresor intentó escapar a bordo de la moto, pero fue interceptado por la policía tras una tensa persecución.

La resistencia y el hallazgo

El hombre se resistió con agresividad a ser detenido, lo que obligó a los efectivos a reducirlo por la fuerza.

Durante la requisa, los investigadores encontraron un revólver calibre 22 cargado y apto para el disparo, dinero en efectivo y 28 gramos de cocaína fraccionada, una cantidad considerada suficiente para la venta.

El sujeto fue identificado como A.D.H., quien ya contaba con antecedentes penales y había incumplido reglas judiciales en causas anteriores.

Cargos graves y prisión preventiva

Tras su detención, el caso fue llevado a audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde la fiscalía formuló cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, portación ilegal de arma de fuego, amenazas agravadas y resistencia a la autoridad.

Durante la audiencia, se expusieron los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, ya que las víctimas y testigos viven en la misma localidad.

El juez de garantías Juan Guaita avaló la formulación de cargos y dispuso que el acusado permanezca cuatro meses en prisión preventiva, mientras avanza la investigación.

Inseguridad en aumento

El caso volvió a generar preocupación en la comunidad de Añelo, donde se repiten episodios de violencia y hechos vinculados al narcotráfico. Un simple choque en la vía pública expuso una problemática de drogas, armas y agresión, que dejó al descubierto el nivel de inseguridad en la zona.