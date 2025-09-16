Tensión en Rincón de los Sauces: violento episodio deja un muerto

Un violento episodio ocurrido alrededor de las 16 de este martes en las inmediaciones de Belgrano y Payén, barrio La Falda, Rincón, dejó como saldo una persona fallecida.

Fuentes oficiales indicaron que el incidente habría involucrado a dos o más personas, aunque aún no se precisaron las circunstancias que derivaron en la muerte de la víctima.

Intervención policial y allanamientos

Personal de la Policía de Rincón trabaja en el lugar del hecho y realiza investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Según confirmaron desde organismos oficiales, se llevan adelante allanamientos vinculados al caso.

Hasta el momento, no se informaron detenciones ni se revelaron identidades de los involucrados. La causa continúa en desarrollo bajo supervisión de las autoridades judiciales locales.