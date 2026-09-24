Dos conductores sufrieron fracturas graves y debieron ser trasladados a Viedma tras un choque semifrontal entre dos colectivos ocurrido durante la madrugada de este jueves sobre la Ruta Nacional 250. El siniestro dejó además otras tres personas con lesiones de menor consideración y movilizó a personal policial, sanitario y de emergencias.

El hecho se registró cerca de las 2 de la mañana en el kilómetro 169 de la Ruta 250, en el tramo comprendido entre General Conesa y el paraje El Solito. Por causas que aún son materia de investigación, dos colectivos de uso particular que circulaban en sentidos opuestos impactaron de manera semifrontal.

Uno de los vehículos viajaba desde Chichinales hacia Viedma y era ocupado por un hombre y una mujer. El segundo se dirigía desde General Conesa hacia Choele Choel con tres ocupantes y trasladaba un tráiler. Se informó además que este último rodado pertenecía a un circo que se encuentra recorriendo distintas localidades de la región.

Como consecuencia del fuerte impacto, los cinco ocupantes de ambos vehículos sufrieron lesiones. Los conductores fueron quienes presentaron el cuadro más complejo, con fracturas que motivaron su derivación a un centro de mayor complejidad de la capital provincial. No obstante, fuentes policiales confirmaron que ninguno corre riesgo de vida.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento de Tránsito, Bomberos Voluntarios y personal del hospital de Conesa, quienes asistieron a los heridos y realizaron las primeras tareas para garantizar la seguridad en la zona mientras avanzan las actuaciones para determinar las causas del choque.