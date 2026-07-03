Violento ataque en el barrio Hipódromo: lo interceptaron con una camioneta y cuando intentó huir, le dispararon

Un hombre fue herido de bala en el barrio Hipódromo, después de ser atacado por un grupo de personas que se trasladaban en una camioneta. Tras una rápida investigación policial, detuvieron al posible autor del disparo. La víctima se encuentra internada en el Hospital Heller.

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves y derivó en un amplio operativo policial tras el llamado de alerta que informó sobre una persona herida. La víctima logró escapar corriendo del ataque inicial, pero fue alcanzada por el disparo, que le generó una lesión con orificio de entrada y salida.

Un hombre resultó herido de arma de fuego tras ser interceptado por personas que se trasladaban en una camioneta en el barrio Hipódromo.

El hombre fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado al Hospital Horacio Heller, donde recibió atención especializada.

A partir de la denuncia y del aporte de un testigo presencial, personal de la Comisaría 18° inició una investigación inmediata que permitió reconstruir la secuencia del hecho y avanzar en la identificación de los presuntos autores.

En el allanamiento secuestraron un revólver calibre 32 con seis municiones.

Las tareas investigativas derivaron en un allanamiento realizado en un domicilio del barrio Hipódromo, con la colaboración del Grupo Especial UESPO, donde se concretó la detención del presunto autor del disparo.

Durante el procedimiento también secuestraron una camioneta que habría sido utilizada en el ataque, junto con prendas de vestir de interés para la causa, un revólver calibre 32 con seis municiones y una tarjeta de memoria con registros fílmicos.

Otra persona que se encontraba en el lugar quedó supeditada a la investigación judicial. La causa continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal interviniente, que trabaja para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades penales correspondientes.