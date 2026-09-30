Tras el asesinato de Noemí Matamala, reformularán cargos contra Lucas Serrano el próximo lunes

Tras la muerte de Noemí Mabel Matamala, la Justicia reformulará los cargos contra Lucas Daniel Serrano, acusado por el ataque que sufrió la mujer de 49 años en Aluminé. La nueva audiencia está prevista para el lunes 5 de octubre a las 9 en Zapala y la acusación pasará de femicidio en grado de tentativa a femicidio consumado.

La información fue confirmada por la abogada querellante Verónica Zabala, representante de los cuatro hijos de Matamala, durante una entrevista en La Primera Mañana por AM550. “Está confirmado para el lunes que viene la reformulación de cargos a Lucas Daniel Serrano y, en este caso, por femicidio de Noemí Matamala”, señaló la letrada.

La audiencia se realizará en Zapala debido a que esa ciudad tiene jurisdicción sobre Aluminé, donde ocurrió el ataque. Serrano, de 38 años, permanece detenido desde el día posterior al hecho, mientras la investigación continúa bajo la intervención de la Justicia neuquina.

El cambio en la acusación

Serrano había sido acusado el sábado 22 de agosto, un día después del ataque, por el delito de femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. También se había dispuesto su prisión preventiva por cuatro meses.

Zabala explicó que la muerte de Matamala modifica necesariamente la calificación legal del hecho y obliga a realizar una nueva formulación. “A partir del fallecimiento corresponde la recalificación, la reformulación por la modificación del tipo penal que corresponde, que es el homicidio consumado”, explicó la abogada.

La querellante señaló además que, para avanzar con la nueva acusación, deberán incorporarse algunas evidencias necesarias para respaldar la reformulación de cargos. El cambio también tiene un impacto directo en la pena prevista, ya que la nueva calificación contempla prisión perpetua.

Noemí Matamala permaneció internada en el Hospital Provincial Castro Rendón de Neuquén hasta su fallecimiento.

“Estamos hablando perpetuamente”, remarcó Zabala al referirse a las consecuencias que tendrá para Serrano la modificación de la acusación. La nueva audiencia será ante la jueza de Garantías Laura Barbé, quien ya había intervenido en la formulación de cargos realizada después del ataque.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 21 de agosto, en una vivienda de Aluminé, donde, según la investigación, Serrano habría atacado a Matamala con un hacha y le habría provocado dos golpes en la cabeza. La mujer sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladada al Hospital Provincial Castro Rendón de Neuquén, donde permaneció internada hasta su fallecimiento.

La situación previa y el impacto en sus hijos

La abogada querellante representa a los cuatro hijos de Matamala, tres de ellos mayores de edad, y describió el impacto que provocó la muerte en la familia. “Es sumamente terrible para los cuatro hijos de Noemí”, sostuvo durante la entrevista radial.

Zabala indicó que no existían denuncias previas por violencia de género en el marco de la relación entre Matamala y Serrano. Sin embargo, señaló que después del ataque surgieron algunos indicios sobre situaciones ocurridas previamente y que la mujer había decidido ponerle un límite a la relación.

“Ella se había separado de Serrano, inmediatamente antes volvieron a tener un contacto, pero no sabemos tampoco exactamente de qué características”, explicó la abogada. Según relató, algunas cuestiones pudieron ser verificadas en el ámbito familiar y daban cuenta de una situación de violencia, aunque no había existido una denuncia formal.

La letrada también se refirió a la situación judicial previa de Serrano en la provincia de Chaco. “Tenía causas en las que estaba rebelde en Chaco, otras causas rebeldes porque no se había presentado en la Justicia y se había venido para acá”, indicó.

Zabala aclaró que, según la información que pudo conocer a partir de las comunicaciones entre las justicias de Neuquén y Chaco, esas causas no estaban vinculadas específicamente con hechos de violencia de género. La familia espera ahora que la Justicia neuquina avance con una resolución firme antes de que Serrano deba responder por los expedientes que tiene pendientes en esa provincia.

La investigación después del ataque

Tras la agresión del 21 de agosto, Serrano escapó del lugar, pero fue localizado y detenido por personal policial. Al día siguiente fue llevado ante la Justicia, donde se realizó la primera formulación de cargos por tentativa de femicidio.

La situación procesal cambiará luego del fallecimiento de Matamala, ocurrido mientras permanecía internada en el Hospital Provincial Castro Rendón. A partir de ese momento, la investigación deberá adecuarse al nuevo resultado y la Fiscalía deberá sostener ante la Justicia la acusación por femicidio consumado.

Para Zabala, se trata de un caso especialmente grave por la modalidad del ataque. “Como cualquier femicidio, es lamentable y es incomprensible; en particular, este tiene este tipo de condimentos en relación con el golpe con el hacha”, expresó.

La audiencia del lunes será así el próximo paso judicial de una causa que comenzó con una acusación por tentativa de femicidio y que, tras la muerte de Noemí Matamala, avanzará con una nueva formulación de cargos contra Serrano por el femicidio de la mujer de 49 años.