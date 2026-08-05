Dos policías evitaron una tragedia durante la noche del martes, cuando lograron asistir a un joven que atravesaba una situación de vulnerabilidad sobre el puente peatonal ubicado en la Ruta Nacional 22. Gracias al diálogo de los uniformados de la Comisaría 16° de Huergo, y a una rápida actuación, la persona fue puesta a resguardo y trasladada al hospital local para recibir atención médica y el acompañamiento correspondiente.

El episodio ocurrió pocos minutos antes de las 23, mientras un móvil policial realizaba patrullajes preventivos en el sector rural noreste de Ingeniero Huergo y sobre la traza de la Ruta 22, un corredor que en los últimos días se encuentra bajo una vigilancia reforzada por distintos hechos delictivos registrados en la zona. En medio de esa recorrida, los efectivos advirtieron una situación que los obligó a detener inmediatamente la marcha y actuar con extrema prudencia.

Al acercarse, los uniformados comprendieron que el joven necesitaba ayuda urgente. Lejos de recurrir a una intervención apresurada, eligieron el camino del diálogo. Con calma, paciencia y empatía comenzaron a hablar con él, generando el clima de confianza necesario para contener la crisis y evitar que la situación tuviera un desenlace irreversible.

Ese trabajo, desarrollado en cuestión de minutos pero con enorme tensión, permitió que los policías convencieran al joven de aceptar la asistencia. Una vez que lograron ponerlo a salvo, coordinaron su traslado al hospital de Ingeniero Huergo, donde quedó bajo atención médica para una evaluación integral y el acompañamiento de los equipos especializados.

Mientras era asistido en el centro de salud, la Policía dio intervención al personal competente para garantizar la continuidad del abordaje y el seguimiento del caso, en un procedimiento que se desarrolló de manera coordinada entre las fuerzas de seguridad y el sistema sanitario.