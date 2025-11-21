Dos hermanos fueron detenidos acusados de participar en una brutal agresión contra un adolescente de 16 años durante un partido de fútbol en una cancha de alquiler de la ciudad bonaerense de Mariano Acosta, un hecho que quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las autoridades informaron que los aprehendidos fueron identificados como Juan Cruz Alegre, de 17 años, y César Adrián Alegre, de 29, quienes fueron detenidos tras un allanamiento realizado por el Juzgado de Garantías Nº 3 en una vivienda ubicada en Iberá al 4000. Un tercer implicado, Enzo Sebastián Alegre, de 27 años, permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

El violento episodio ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando Miguel Torres, de 16 años, fue atacado durante un partido informal de fútbol en una cancha de alquiler. Las imágenes del ataque, que rápidamente circularon por las redes sociales, mostraron cómo Juan Cruz Alegre golpeaba repetidamente al joven, mientras que Enzo Sebastián Alegre le propinó una patada en la cabeza, dejándolo inconsciente. En tanto, César Adrián Alegre instaba a continuar con la agresión. Tras el ataque, Torres fue trasladado al Hospital Héroes de Malvinas, donde recibió atención médica y fue dado de alta poco después, fuera de peligro.

El operativo de detención de los hermanos Alegre fue llevado a cabo por la Policía de Merlo, que secuestró prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la agresión. Según fuentes oficiales, no se encontraron armas en el lugar. Los detenidos fueron puestos a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 y quedaron imputados por tentativa de homicidio, con la intervención de la UFI Nº 4 y la UFI Nº 2 de Menores. Por su parte, el personal de la Comisaría 6° de Mariano Acosta, junto con otras dependencias de Merlo, continúa con la búsqueda del prófugo.