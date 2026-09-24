Cuatro jóvenes fueron aprehendidos durante la madrugada luego de una extensa persecución policial que se inició en el centro de Roca y finalizó a unos 40 kilómetros del puesto de Casa de Piedra, sobre la Ruta Provincial 6. El procedimiento terminó cuando el Volkswagen Bora en el que escapaban quedó detenido por falta de combustible.

La secuencia comenzó alrededor de las 5 de la mañana en la zona de Mitre y Damas Patricias. Según información policial, los ocupantes del vehículo aceleraron y huyeron al advertir la presencia de patrullas que intervenían tras una alerta vinculada a daños ocasionados en un comercio céntrico.

A partir de la comunicación radial, móviles de distintas dependencias desplegaron un operativo de seguimiento que se extendió varios kilómetros hacia el sector norte de la ciudad. La persecución continuó por la Ruta 6 hasta que el automóvil detuvo definitivamente su marcha al quedarse sin combustible.

En el vehículo la Policía secuestró fajos de dinero en efectivo y una réplica de arma de fuego

Una vez rodeado el vehículo, los efectivos policiales redujeron y demoraron a sus cuatro ocupantes. Entre ellos había un menor de edad. Durante la inspección del vehículo, la Policía encontró fajos de dinero en efectivo y una réplica de arma de fuego, elementos que quedaron secuestrados para la investigación.

Los cuatro involucrados fueron trasladados a la Comisaría Tercera y quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que avanzan en las actuaciones para determinar su eventual vinculación con el hecho que originó el operativo.