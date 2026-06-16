Un hombre ingresó de manera ilegal al patio de una vivienda en el sector de calles Antártida Argentina y Violeta Parra, en un hecho ocurrido este lunes por la noche en la ciudad de Neuquén. El episodio generó alarma entre los vecinos del lugar, que dieron aviso inmediato a la Policía. El delincuente amenazó al propietario cuando fue descubierto.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 21, el hecho se registró minutos después de las 20, cuando un vecino advirtió que una persona había escalado las rejas de una propiedad lindera e ingresado al patio. A partir del aviso, personal policial acudió rápidamente a la zona.

En el procedimiento, los policías secuestraron una barreta de hierro y constataron daños en el inmueble.

Con las características aportadas, los efectivos lograron localizar y demorar al sospechoso a pocos metros del lugar. Durante el procedimiento, el ladrón amenazó a la persona que denunció el intento de robo.

Al realizarle un palpado preventivo, los uniformados encontraron entre sus prendas una barreta de hierro, que fue secuestrada. Además, en la vivienda se constataron daños visibles, lo que reforzó la denuncia inicial de los vecinos.