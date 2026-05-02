Una agente de la Policía de Córdoba quedó imputada por el asesinato de su pareja y ahora la causa avanza con un punto clave: la evaluación de su estado de salud mental. La mujer permanece internada en un hospital neuropsiquiátrico mientras se aguardan los resultados de las pericias.

El caso se inició a comienzos de abril en el barrio Nueva Esperanza, en la ciudad de Córdoba. Según la investigación, una discusión de pareja escaló a un ataque con un arma blanca. Luego, la vivienda fue incendiada y la acusada se retiró del lugar.

La víctima sufrió heridas graves y murió días después

El hombre recibió una herida en el tórax y además sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo. Permaneció internado durante varios días en el Hospital de Quemados hasta que falleció el 21 de abril, producto de las lesiones.

Con ese desenlace, la situación judicial de la mujer se agravó y la fiscalía avanzó con la imputación por homicidio calificado por el vínculo.

La Justicia ordenó estudios para definir su situación

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 41° nominación de Córdoba, que dispuso una pericia interdisciplinaria. El objetivo es determinar si la acusada comprendía sus actos al momento del ataque y si está en condiciones de afrontar un proceso penal.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la agente tenía rango de cabo y se encontraba bajo licencia médica por motivos psiquiátricos al momento del episodio.

Por ahora, la causa espera los resultados de los estudios, que serán determinantes para definir cómo seguirá el proceso judicial en Córdoba.