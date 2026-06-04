Atraparon a un ladrón mientras robaba en una casa en la meseta: el cómplice que hacía de “campana” logró huir

Dos sujetos intentaron robar en una vivienda del Distrito 7, en la zona de la meseta de Neuquén Capital, pero los vecinos advirtieron el hecho y llamaron a la policía. Tras la llegada de los patrulleros, uno de los delincuentes logró huir, mientras que al otro lo atraparon adentro de la casa.

El hecho, que ocurrió este miércoles por la tarde, comenzó a tomar forma cuando una vecina del sector escuchó ruidos extraños en el patio de una casa lindera. Ante la sospecha de que se trataba de un robo en curso, salió junto a su hija a la calle para pedir ayuda y alertar a otros residentes.

En simultáneo, la propietaria del inmueble —que se encontraba trabajando— recibió una notificación de su sistema de seguridad privada, que advertía que la alarma de la vivienda había sido violentada y arrancada.

A partir de esa alerta, la Policía desplegó un operativo cerrojo en la zona. Los efectivos ingresaron por el frente de la propiedad mientras otro grupo rodeó el sector trasero, logrando reducir a uno de los delincuentes en el interior antes de que pudiera escapar con elementos sustraídos.

Según se informó, los ladrones habrían utilizado una escalera para ingresar al domicilio, mientras un segundo cómplice permanecía afuera realizando tareas de vigilancia. Este último logró huir a pie al advertir la llegada de los patrulleros.

Pese a que no se concretó el robo, la vivienda sufrió daños materiales importantes, en un hecho que se suma a una seguidilla de al menos tres intentos delictivos en la misma zona durante la última semana.