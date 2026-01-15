La mañana en la meseta neuquina comenzó con un fuerte despliegue policial que volvió a poner en foco a la Colonia Rural Nueva Esperanza. Dos allanamientos realizados en el sector terminaron con cuatro hombres detenidos y el secuestro de un vehículo, en el marco de una causa por abuso de arma de fuego.

El operativo generó preocupación entre los vecinos, no solo por la gravedad del delito investigado, sino también por la reiteración de hechos violentos vinculados al uso de armas.

Operativo simultáneo y fuerte presencia policial

Los procedimientos fueron encabezados por personal de la Comisaría N° 20 junto a la Oficina de Investigaciones. Para concretar los allanamientos, se contó con el apoyo de UESPO y del personal Metropolitano, lo que marcó la dimensión del operativo desplegado en la zona oeste de la capital.

Ambos procedimientos se realizaron durante la mañana de este miércoles y arrojaron resultados considerados positivos por la fuerza.

Cuatro demorados y un prófugo entre ellos

Como resultado de los allanamientos, fueron demorados cuatro hombres mayores de edad, presuntamente vinculados al hecho que se investiga. Según se informó, uno de ellos tenía un pedido de captura vigente por una causa de encubrimiento, lo que agravó aún más la situación.

La presencia de una persona buscada por la Justicia volvió a exponer el nivel de conflictividad que se vive en el sector.

Un auto bajo la lupa de la investigación

Durante el operativo, la Policía también secuestró un automóvil Chevrolet Corsa de color gris. De acuerdo a la información oficial, el vehículo habría sido utilizado para cometer el hecho de abuso de arma de fuego que dio origen a la causa.

El rodado quedó a disposición de la Justicia como parte central de la investigación.

La causa sigue en manos de la Justicia

La investigación continúa bajo la intervención de la Unidad de Actuación Genérica, a cargo de la fiscal Valeria Panozzo. Mientras tanto, los allanamientos y las detenciones vuelven a encender el enojo y el miedo por la circulación de armas y la violencia en barrios del oeste neuquino.