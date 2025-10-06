Violenta pelea en Centenario: quién era el joven asesinado a puñaladas

Un joven de 27 años fue asesinado a puñaladas en las primeras horas del lunes en Centenario, generando gran conmoción en la comunidad. El hecho ocurrió cerca de la medianoche en la zona de la Peatonal 4, en la segunda meseta de la ciudad, luego de una pelea que habría comenzado dentro de una casa y continuado en la calle.

Según fuentes policiales, Mauricio Adán Isla, domiciliado en el mismo sector, sufrió una puñalada en el abdomen. En un intento por pedir ayuda, logró correr hasta la calle Nicaragua, a pocos metros del Banco Provincia del Neuquén (BPN), donde se desplomó gravemente herido.

Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar gritos y observar cómo una pareja se alejaba corriendo del lugar.

El intento de auxilio y la intervención policial

Personal de la Comisaría 52 y del Hospital Natalio Burd llegó rápidamente al sitio del ataque. Isla fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde falleció durante la madrugada debido a la gravedad de la herida.

El área permaneció acordonada mientras se realizaban los primeros peritajes. Efectivos de Criminalística, junto con la Fiscalía de Homicidios y la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II, recolectaron pruebas y tomaron declaraciones a los testigos.

Los investigadores hallaron manchas de sangre y objetos personales en distintos puntos de la peatonal, elementos que podrían resultar clave para reconstruir el recorrido de la víctima y el origen de la pelea.

Vecinos relataron momentos de tensión

El sector comprendido entre las calles Nicaragua y Panamá permaneció cercado durante varias horas. Algunos residentes afirmaron haber escuchado una discusión previa a los gritos de auxilio.

“Primero pensamos que era una pelea más, pero después vimos correr a un chico herido”, contó una vecina del barrio, visiblemente afectada por la situación.

La investigación busca a los responsables

La Fiscalía de Homicidios trabaja para identificar a los autores del crimen. No se descarta que cámaras de seguridad cercanas al lugar hayan registrado los movimientos previos y posteriores al ataque.

Amigos y familiares de Mauricio Isla expresaron su dolor en redes sociales, donde publicaron mensajes de despedida y pedidos de justicia. Según allegados, el joven “no tenía problemas con nadie” y era muy querido en su entorno.

Los resultados de los peritajes forenses serán fundamentales para avanzar en las próximas horas con nuevas medidas que permitan esclarecer el hecho y dar con los responsables.