Uno de los delincuentes que intentó asaltar e hirió al custodio de Alejandra Monteoliva tenía captura internacional

El intento de robo que terminó con un enfrentamiento armado entre dos delincuentes y un custodio de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sumó un nuevo elemento en la investigación judicial. Uno de los acusados tenía un pedido de captura internacional vigente desde el año pasado por otra causa penal registrada también en González Catán, partido bonaerense de La Matanza.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en la intersección de Gallardo y Dragones, cuando David Alberto Farías, Suboficial Mayor de la Policía Federal Argentina (PFA) y actual integrante de la custodia de la ministra, llegaba a su domicilio a bordo de un Toyota Etios rojo.

Según la reconstrucción inicial, fue interceptado por dos motochorros que intentaron asaltarlo. En ese contexto se produjo un intercambio de disparos que dejó heridos a los dos sospechosos y al efectivo federal.

Farías sufrió una herida de bala en un brazo y recibió atención médica, mientras que Ariel Ignacio Arébalos y Sergio Fernando Arce Bustamante quedaron internados bajo custodia policial.

Pedido de captura internacional y nueva línea de investigación

Mientras el fiscal Adrián Arribas avanza con la causa por el intento de robo y el enfrentamiento armado, recibió información clave sobre el pasado de uno de los acusados.

De acuerdo con los registros judiciales, uno de los delincuentes heridos tenía un pedido de captura internacional vigente desde 2025. La medida estaba vinculada a una investigación por un hecho ocurrido también en González Catán.

El suboficial mayor de la Policía Federal Argentina David Alberto Farías se desempeña como custodio de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva - Foto: Archivo

Fuentes judiciales indicaron que aquel episodio de 2025 terminó con un delincuente muerto y que la víctima del robo era otro integrante de una fuerza policial. Esa causa se encuentra bajo la órbita del fiscal Diego Rulli.

La aparición de este antecedente podría aportar nuevos elementos para determinar el recorrido delictivo del acusado y establecer eventuales conexiones con otros hechos investigados en la zona.

Los acusados permanecen internados y con custodia

Por el momento, los dos sospechosos continúan hospitalizados debido a las heridas sufridas durante el tiroteo. Debido a su situación procesal, permanecen bajo custodia policial mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Los investigadores trabajan sobre las pericias balísticas, el relevamiento de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios para reconstruir con precisión la secuencia del enfrentamiento.

La causa sigue en etapa de investigación y la Justicia busca determinar todas las circunstancias que rodearon el intento de robo al custodio de la ministra de Seguridad.