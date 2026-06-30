La Justicia de Bariloche acusó a Facundo Gabriel Marín por la muerte de Emilio Juárez Villarruel. El conductor del Ford Fiesta secuestrado el pasado domingo en Bariloche, quedó imputado por homicidio simple con dolo eventual y seguirá detenido con prisión preventiva. La fiscalía expuso que tenía prohibición para manejar por un caso de alcoholemia positiva y violó esa orden.

La acusación sostiene que, pese a tener prohibido conducir por una condena previa por alcoholemia positiva, decidió ponerse al volante, atropelló al hombre de 44 años y escapó. Juárez fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal, donde murió pocas horas después como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Según expusieron los fiscales Marcos Sosa Lukman y Betiana Cendón durante la audiencia de formulación de cargos, la causa reúne pruebas suficientes para sostener, en esta etapa de la investigación, una imputación mucho más grave que un homicidio culposo. La hipótesis fiscal indica que Marín conocía el riesgo que implicaba su conducta y, aun así, continuó con su accionar.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 27 de junio sobre la calle Ruiz Moreno, a la altura del 1355. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Emilio Juárez cruzaba la calzada cuando fue embestido por el Ford Fiesta que conducía el acusado en sentido norte-sur.

Pero uno de los elementos que más compromete al imputado surge de las cámaras de seguridad incorporadas al expediente. Para la Fiscalía, el registro permite advertir que Marín habría visto a la víctima mientras cruzaba la calle, redujo levemente la velocidad y, en lugar de detenerse, volvió a acelerar antes del impacto. Tras atropellarlo, siempre según la acusación, aceleró nuevamente y abandonó el lugar sin intentar asistir al hombre que acababa de arrollar.

Además, los investigadores remarcaron que Marín tenía vigente una inhabilitación para conducir hasta junio de 2027, impuesta luego de un episodio de conducción bajo los efectos del alcohol ocurrido en 2024. A pesar de esa prohibición judicial, volvió a manejar y terminó protagonizando el hecho que ahora lo mantiene tras las rejas.

La investigación también sumó el testimonio de un joven de 17 años que viajaba como acompañante. El adolescente declaró que se despertó por el fuerte impacto, creyendo que el auto había pasado sobre un lomo de burro. Luego relató que el conductor descendió del vehículo, revisó los daños, retiró la patente y lo dejó en su domicilio.

Sin embargo, el relato no terminó allí. Según declaró el menor ante la Fiscalía, al día siguiente Marín regresó a su casa para contarle que había atropellado a una persona que había muerto y le exigió que no dijera nada. También aseguró que ambos trasladaron el vehículo en una grúa hasta un predio ubicado en la zona de la Divisoria de Aguas, entre los lagos Gutiérrez y Mascardi, donde el automóvil quedó oculto.

Mientras tanto, los investigadores lograban reconstruir la secuencia a partir del análisis de cámaras de seguridad, pericias criminalísticas y numerosos testimonios. Ese trabajo permitió identificar al presunto conductor y avanzar con su detención.

La autopsia confirmó que Juárez Villarruel murió como consecuencia de las gravísimas heridas provocadas por el impacto. El informe forense determinó que sufrió fractura de cráneo, traumatismo torácico y fractura en una de sus piernas. Aunque fue trasladado en código rojo al Hospital Zonal de Bariloche, falleció durante la mañana del sábado.

Finalmente, el juez de Garantías César Ignacio Lanfranchi tuvo por formulados los cargos, hizo lugar al pedido de prisión preventiva. Para la Fiscalía, la conducta posterior al atropello, el intento de ocultar el vehículo y el riesgo de fuga justifican que Marín continúe detenido mientras avanza la causa.