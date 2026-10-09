Una persecución por las calles de Bariloche terminó con dos choques, daños en un patrullero, una mujer de 19 años detenida y el secuestro de $426.000 en efectivo y dos celulares. Todo comenzó cuando un sistema de lectura de patentes detectó una Ford EcoSport que tenía un pedido de secuestro: al intentar identificarla, el conductor escapó y desató una secuencia que pasó por varias calles de la ciudad.

La historia arrancó con una alerta tecnológica. El sistema LPR del Anillo Digital detectó la EcoSport gris, en la zona del kilómetro 1 de la avenida Bustillo. La información fue transmitida al personal policial, que poco después encontró el vehículo estacionado en la playa Centenario, en el acceso a Tupac Amaru y Santa Fe.

Pero el procedimiento de identificación no llegó a concretarse como estaba previsto. Cuando los efectivos se acercaron, el conductor aceleró y escapó. Así comenzó una persecución que se extendió por distintos sectores de la zona céntrica, con un recorrido que incluyó las calles Sarmiento, 9 de Julio y Nueva Constitución. Otro móvil policial se sumó al operativo para intentar interceptar la camioneta.

El episodio se volvió más grave en Sáenz Peña al 800, entre Anasagasti y Fagnano. Allí, la EcoSport chocó contra un Fiat Cronos de la Policía. El impacto provocó daños en el paragolpes y la puerrta delantera del lado del acompañante del patrullero. Sin embargo, el primer choque no puso fin a la fuga: el vehículo siguió avanzando y volvió a chocar en La Paz y Sáenz Peña.

En medio de esa secuencia, una mujer descendió de la camioneta y descartó dinero en efectivo en el pasaje Las Palmas. Los efectivos secuestraron $426.000 en efectivo que la joven de 19 años intentó descartar. El dato se incorporó a las actuaciones.

La mujer fue detenida poco después en Islas Malvinas al 2000, por los delitos de atentado, resistencia a la autoridad y daños calificados. Durante el procedimiento también secuestraron dos celulares que le pertenecían, que quedaron a disposición de la investigación.

Mientras tanto, la Ford EcoSport fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 28°. Además, se solicitó una requisa para buscar elementos de procedencia dudosa y posibles indicios que permitan establecer si el rodado o los objetos encontrados guardan relación con otros hechos. Por el momento, el informe no precisa cuál era el motivo exacto del pedido que pesaba sobre la camioneta ni confirma que estuviera vinculada con un robo.