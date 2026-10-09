Las Grutas, San Antonio Oeste, Puerto del Este y San Carlos Bariloche ofrecen una agenda cargada de actividades para disfrutar el fin de semana largo, del viernes 9 al lunes 12 de octubre. Habrá una fiesta nacional de pesca, caravanas de motos, espectáculos teatrales, propuestas deportivas, museos abiertos y una feria gastronómica con más de 90 establecimientos. Opciones para organizar una escapada, salir en familia o descubrir otros rincones de Río Negro.

Bariloche: gastronomía, productos regionales y naturaleza

En la cordillera, Bariloche a la Carta (BALC) continuará hasta el lunes 12. Desde hoy, el Centro Cívico recibe la Feria Gastronómica, con productores, restaurantes, chocolaterías, cervecerías y bodegas, además de degustaciones, clases de cocina y propuestas para chicos.

Más de 90 establecimientos participarán del Circuito Gastronómico con menús especiales.La escapada también puede combinarse con excursiones lacustres, caminatas, cabalgatas, kayak y otras actividades al aire libre, según disponibilidad y condiciones climáticas.

Datos para organizar la visita:

Los menús del Circuito Gastronómico tienen valores promocionales y ofrecen un 20% de descuento adicional con la Tarjeta de Beneficios BALC, que se puede descargar de manera gratuita. También hay promociones bancarias, de acuerdo con las condiciones de cada entidad. La programación, los restaurantes participantes, los menús, precios, ubicaciones y entradas para la Feria pueden consultarse en la web oficial de Bariloche a la Carta. La programación, los menús del Circuito y las entradas para la Feria pueden consultarse en barilochealacarta.com

Las Grutas: motos, teatro y actividades para toda la familia

La costa atlántica tendrá un fin de semana con propuestas para distintos públicos. El Encuentro Turístico en Moto comenzará el viernes con una bienvenida en las letras corpóreas de la tercera bajada. El sábado habrá caravanas hacia Puerto del Este y San Antonio Oeste, mientras que el domingo se realizará el cierre en Las Grutas.

Las Grutas, uno de los destinos rionegrinos que podés elegir en este fin de semana largo

La agenda también incluirá básquet, clases de tango, ajedrez, sonidos ancestrales y cine. Por la noche, el Teatro Las Grutas ofrecerá obras y espectáculos musicales, entre ellos La Prudencia, Soy Raffin y un tributo a Guarany.

Puerto del Este: la Fiesta Nacional del Pejerrey

El domingo 11, de 8.30 a 14.30, la playa Las Conchillas será escenario de la Fiesta Nacional de las 6 Horas del Pejerrey, uno de los principales atractivos deportivos del fin de semana.

La zona también formará parte del recorrido de las caravanas de motociclistas. Para quienes buscan una salida junto al mar, la pesca y las actividades al aire libre serán protagonistas.

San Antonio Oeste: museos y recorridos culturales

Los museos municipales abrirán sus puertas durante el fin de semana. El Museo Municipal, en Costanera 50, y el Museo Jacobacci, en San Martín y Güemes, ofrecerán distintos horarios de visita entre el viernes y el domingo.

Es una alternativa para sumar historia y cultura a una escapada por la costa rionegrina.

Entre el mar y la cordillera, Río Negro tendrá alternativas para todos los gustos: pesca deportiva, espectáculos, motos, gastronomía y paseos culturales. Antes de salir, conviene verificar horarios, tarifas y disponibilidad de las actividades elegidas.