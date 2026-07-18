Un auto con pedido de secuestro de La Pampa apareció en Fernández Oro: identificaron a un neuquino con antecedentes de falsificación

Las cámaras del 911 RN Emergencias permitieron detectar en Fernández Oro un Fiat Palio con pedido de secuestro vigente solicitado por la Justicia de La Pampa. Durante el procedimiento fueron identificados dos hombres, uno de ellos un neuquino que presentaba antecedentes en una causa por falsificación de documentación de automotores, mientras que el vehículo fue finalmente secuestrado.

El operativo comenzó durante la tarde del viernes, cuando un operador del sistema de videovigilancia observó el desplazamiento del rodado por calle Primeros Pobladores. Ante la sospecha, se realizaron las consultas correspondientes en las bases de datos oficiales y se confirmó que el auto contaba con un requerimiento judicial activo.

Con esa información, el 911 RN Emergencias coordinó la intervención de efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y de la Comisaría 26° de Fernández Oro. Los uniformados lograron ubicar el Fiat Palio e identificaron a sus dos ocupantes: un hombre domiciliado en Puente 83 y otro con residencia en la ciudad de Neuquén.

Durante las verificaciones realizadas en el lugar, se constató que ninguno de los dos tenía pedidos judiciales vigentes. Sin embargo, los investigadores detectaron que el hombre oriundo de Neuquén contaba con antecedentes relacionados con una investigación por falsificación de documentación de vehículos, información que fue incorporada al expediente.

Finalmente, intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó las actuaciones correspondientes y concretó el secuestro del automóvil debido a la situación irregular que presentaba. El vehículo quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias del pedido vigente.

El procedimiento destacó nuevamente la importancia del sistema de cámaras del 911 RN Emergencias y la coordinación con las fuerzas de seguridad para detectar vehículos requeridos por la Justicia y avanzar en tareas preventivas.