Reclamaron justicia por el asesinato del joven en la meseta

Familiares y amigos del joven asesinado el sábado 14 en inmediaciones del Parque Industrial de Neuquén se concentraron esta mañana en el acceso a la Ciudad Judicial para pedir el esclarecimiento del hecho. “Me mataron en vida” dijo Julia Rodríguez, madre de la víctima, en diálogo con 24/7 Canal de Noticias.

El episodio ocurrió en una picada que comunica el Parque Industrial con el Mercado Concentrador alrededor de las ocho y media de la noche, cuando Daniel Canassone, de 18 años, circulaba en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos acompañado de su novia.

El joven fue interceptado por dos delincuentes que también iban en moto y uno de ellos, a punta de pistola, le exigió que le entregue el rodado. El muchacho se resistió y recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte de manera inmediata. Su novia también resultó golpeada.

Cuando llegó al lugar la fiscal, policías y una ambulancia, el muchacho ya estaba muerto.

Este martes, con una enorme pancarta que reclamaba “Justicia por Daniel”, Julia, su mamá, y varios allegados se concentraron en el acceso a la Ciudad Judicial. Adentro, una hermana de la víctima mantenía un diálogo con la fiscal de Homicidios, Sandra Ruixo.

“Estoy pidiendo Justicia por la muerte de mi hijo, que me lo mataron el sábado en la Meseta; por robarle la moto lo persiguieron dos delincuentes y me lo asesinaron” dijo, desconsolada, Julia.

La mujer agregó que “no alcanzaron a llevarse la moto y mi hijo quedó ahí tirado y la novia quedó toda golpeada por el golpe que le dieron”, señaló.

“Sé que le pusieron un tiro en la cabeza, y de ahí no supe más nada. Hasta el día de hoy la fiscal no me ha dado respuesta si han encontrado a los asesinos”, dijo, y acotó que “mi hijo todavía está en la morgue”.

Como el episodio ocurrió en una zona cercana a empresas y al Mercado Concentrador, “los peritos comenzaron a mirar los videos de cámaras de seguridad”, indicó la mujer.

“Me mataron junto a mi hijo; el 19 iba a cumplir 19 años. Era un chico trabajador. Lo eduqué para que trabaje y si quería tener algo se lo compraba con lo que ganaba… Siempre le dije que las cosas se tienen que ganar con trabajo y no robando…”, comentó entre lágrimas.