Un incendio arrasó por completo una vivienda del barrio Vista del Valle, en Balsa Las Perlas, durante la tarde de este viernes. La propiedad quedó reducida a una estructura destruida por las llamas, pero su ocupante, un adulto mayor, consiguió salir sin sufrir heridas. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron durante más de una hora para controlar el fuego.

El siniestro se produjo alrededor de las 13:10 en una construcción de aproximadamente 20 metros de largo por 15 de ancho. La vivienda estaba levantada con ladrillos huecos y madera, materiales que terminaron afectados por la intensidad del incendio.

La magnitud del fuego obligó a movilizar a los Bomberos Voluntarios de Balsa Las Perlas. Tres efectivos participaron de las tareas de extinción, que se extendieron hasta las 14:22, cuando lograron controlar la situación. Aunque las pérdidas materiales fueron totales, el adulto mayor que vivía en la casa consiguió ponerse a salvo.

Las primeras informaciones apuntan a un posible desperfecto eléctrico como origen del incendio. Sin embargo, esa hipótesis todavía debe ser confirmada y no se informó oficialmente una causa definitiva.

El episodio volvió a poner en evidencia las dificultades que puede representar una emergencia de estas características en sectores residenciales de Balsa Las Perlas. En este caso, la rápida propagación de las llamas dejó una vivienda completamente destruida y a su ocupante sin posibilidad de recuperar buena parte de sus pertenencias.