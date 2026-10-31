Misterio en el río Limay: encontraron un cuerpo flotando frente a Balsa Las Perlas

Un importante despliegue policial se realizó este viernes 30 de octubre en el río Limay, a la altura de Balsa Las Perlas, luego de que se alertara sobre la presencia de un cuerpo en el agua. El episodio generó la intervención de distintas fuerzas de seguridad y de personal especializado para llevar adelante las primeras pericias.

De acuerdo con la información policial, el aviso llegó desde Neuquén capital. A partir de esa comunicación, efectivos de la Subcomisaría 82° de Balsa Las Perlas se dirigieron al sector comprendido entre las bajadas 4 y 5 del barrio Puente Santa Mónica.

Una vez en el lugar, los uniformados encontraron el cadáver a unos 40 metros del puente Santa Mónica, sobre la margen sur del río. El cuerpo se encontraba enganchado entre ramas y vegetación de los árboles ribereños.

Ante la situación, la Policía procedió a preservar el área para permitir el trabajo de los especialistas. También fueron convocados integrantes del Gabinete de Criminalística y el médico policial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

En el procedimiento participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina y de la División Montada, bajo las directivas de la fiscalía de turno.

Por el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las circunstancias en las que terminó en el agua. La investigación busca establecer quién era la víctima y determinar las causas del deceso.

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