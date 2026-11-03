Un violento choque en General Roca pudo terminar en una tragedia. Una beba de menos de un mes salió despedida junto con su sillita de seguridad después de que una camioneta embistiera desde atrás el auto en el que viajaba con sus padres. La pequeña fue trasladada a un centro de salud y quedó internada en observación.

El siniestro ocurrió este lunes 2 de noviembre, alrededor de las 20.30, en la esquina de Panamá y Ushuaia, en el barrio 250 Viviendas. La familia circulaba en un Volkswagen Fox. El padre iba al volante y la madre viajaba en el asiento trasero junto a su hija.

La violencia del impacto fue tal que el automóvil habría sido arrastrado cerca de 300 metros. En medio del choque, la beba salió despedida junto con el huevito en el que viajaba. La escena generó desesperación entre los vecinos, que escucharon el estruendo y salieron rápidamente para asistir a los ocupantes.

Prometió llamar a una ambulancia, pero escapó

Según los testimonios recogidos, el conductor de una camioneta blanca se detuvo después del choque y se acercó para preguntar por el estado de la familia. Sin embargo, cuando le pidieron que llamara a una ambulancia, aseguró que lo haría, pero luego regresó a su vehículo y se retiró del lugar.

La beba fue trasladada a un centro de salud, donde permanecía bajo observación mientras le realizaban distintos estudios médicos. Sus padres también sufrieron dolores producto del impacto y recibieron asistencia.

La causa fue caratulada inicialmente como lesiones leves y quedó en manos de la Fiscalía N.º 2 de General Roca, con intervención de las fiscales Verónica Villarruel y Laura Tronelli. En el lugar trabajaron efectivos del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones. Los investigadores buscan establecer cómo ocurrió el choque e identificar al conductor.