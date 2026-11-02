Una salida a tomar algo terminó de la peor manera para un joven de 22 años en Roca: mientras estaba en una cervecería, le desaparecieron las llaves que había dejado dentro de su campera y, minutos después, descubrió que también le habían robado el auto que estaba estacionado a pocos metros. El vehículo apareció durante la mañana, varias horas después, en Chacramonte, cuando efectivos policiales lo encontraron abandonado en plena recorrida.

La historia comenzó alrededor de las 3:25 de este domingo en una cervecería de Maipú, entre Tucumán y Mitre. El muchacho advirtió que no tenía su campera y salió a buscarla. No era un detalle menor: en uno de los bolsillos había dejado las llaves de su Volkswagen Gol Trend gris.

El auto estaba estacionado sobre calle Mitre, entre España y Maipú. Cuando fue hasta el lugar, comprobó que no tenía las llaves y que el vehículo permanecía cerrado. Entonces regresó hacia el bar y encontró la campera sobre un banco ubicado en el exterior del comercio. Sin embargo, la prenda había aparecido, pero las llaves no.

Lo que sucedió después terminó de convertir la situación en un verdadero misterio. Según consta en la denuncia, el joven volvió a acercarse al vehículo y revisó, pero las llaves tampoco estaban. Regresó al local para continuar buscándolas y, cuando salió otra vez, se encontró con lo peor: el Gol Trend ya no estaba.

Con la denuncia radicada, el vehículo quedó registrado con un pedido de secuestro por hurto solicitado por la Comisaría 3°. La búsqueda continuó hasta que, varias horas después, apareció una novedad durante una recorrida policial en Chacramonte.

Cerca de las 9:10, efectivos que circulaban por la zona de Lago Lacar y Álvaro Barros observaron un Volkswagen Gol Trend gris estacionado sobre la calzada y sin ocupantes. La consulta de los datos a través del sistema 911 RN Emergencias permitió confirmar que se trataba del vehículo denunciado como robado.

A partir del hallazgo, tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso la presencia del Gabinete de Criminalística para realizar las actuaciones correspondientes. Una vez finalizado ese trabajo, se ordenó que el auto fuera entregado a su propietario en carácter de depositario judicial.