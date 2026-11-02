Un lujoso y llamativo Mercedes Benz negro terminó incendiado durante la madrugada en Roca y su propietario tiene un antecedente policial que vuelve inevitable recordar una de las persecuciones más espectaculares de los últimos años en el Alto Valle. Es el mismo hombre que en octubre de 2023 viajaba como acompañante en una Toyota Hilux robada en Neuquén, que protagonizó una fuga de más de 40 kilómetros y terminó destrozando un patrullero. El episodio se sumó a otro incendio de un automóvil ocurrido apenas unas horas antes en la zona norte de la ciudad.

El último hecho se registró alrededor de las 2.20, en Misiones al 2200, casi en la esquina con San Luis. El Mercedes Benz estaba estacionado sobre la vereda cuando comenzó a arder. Las llamas afectaron principalmente la parte delantera, el motor y el interior del capó, provocando daños importantes en el vehículo.

Cuando llegó el personal policial, el fuego ya había tomado buena parte del sector delantero. Bomberos Voluntarios intervinieron para controlar las llamas y evitar que se propagaran. Frente al lugar había una vivienda donde se encontraba un hombre, quien explicó que el automóvil pertenecía a un amigo y que se lo había prestado.

Pero detrás del Mercedes Benz hay una historia que vuelve mucho más llamativo el episodio. En octubre de 2023, una Toyota Hilux robada en una concesionaria de Neuquén protagonizó una persecución policial que comenzó en Roca y se extendió durante más de 40 kilómetros hasta Cipolletti. Entre sus ocupantes estaba la persona que tenía a su cargo el vehículo incendiado.

La fuga fue cinematográfica. Cuando efectivos policiales intentaron identificar a los ocupantes de la camioneta, el conductor aceleró y escapó. Se puso en marcha un operativo con numerosos móviles policiales que siguieron a la Hilux por distintas calles de Roca, la Ruta Provincial 65 y la Ruta Nacional 22.

El desenlace ocurrió en el cruce Mastroccola, en Cipolletti. Allí, la camioneta impactó contra un Nissan Versa de la Policía que intentaba interceptarla. El patrullero quedó destruido y tres efectivos resultaron heridos. La investigación judicial avanzó con imputaciones por encubrimiento de robo y resistencia a la autoridad contra un gitano Jesús Juan, mientras que el acompañante (la persona que tenía a su cargo el Mercedes Benz) recuperó la libertad.

Ahora, tres años después de aquella persecución, el nombre del propietario vuelve a quedar asociado a una noticia policial, aunque por un episodio completamente diferente: el incendio de su Mercedes Benz negro. Sin embargo, ese no fue el único vehículo incendiado en pocas horas. Otro automóvil había terminado prácticamente destruido por las llamas en la intersección de Palacios y Misiones, también en la zona norte de General Roca.

En ese caso, el vehículo era un Chevrolet Onix blanco estacionado frente a una vivienda. Pertenecía a una mujer de 30 años que reside en el domicilio. También trascendió que esa propiedad había sido allanada anteriormente en investigaciones vinculadas a presuntas estafas.

La investigación deberá determinar qué provocó las llamas y si hubo intervención de terceros. Mientras tanto, en Roca quedaron dos autos incendiados y un nuevo episodio policial que inevitablemente hizo recordar aquella fuga de película que comenzó con una camioneta robada en Neuquén y terminó con un patrullero destruido en Cipolletti.