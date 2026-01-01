¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 01 de Enero, Neuquén, Argentina
TRAGEDIA EN CHIMPAY

Conmoción en Chimpay: un bebé murió atrapado tras caer un auto a un canal de riego

Un violento vuelco en Chimpay terminó con la vida de un bebé de un año que quedó atrapado dentro del auto que conducía su padre, un adolescente de 17 años. La Justicia investiga si el joven manejaba bajo los efectos del alcohol y aguarda los resultados de la extracción de sangre realizada en el hospital local.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 01 de enero de 2026 a las 14:09
La tragedia golpeó de lleno a Chimpay y dejó una herida imposible de cerrar: un bebé de apenas un año murió tras caer el auto que manejaba su propio padre, un adolescente de solo 17 años. El violento despiste y vuelco ocurrió en plena mañana y ahora la Justicia investiga si el joven conductor estaba bajo los efectos del alcohol. Ya se le extrajo sangre en el hospital local y los resultados serán clave para definir responsabilidades.

El hecho se registró cerca de las 9.50 en la intersección de 9 de Julio Norte y Los Claveles, un sector urbano de la localidad. Según el informe oficial, el Renault Sandero en el que viajaba la familia circulaba en sentido noroeste-sureste cuando, por razones que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del vehículo. En cuestión de segundos, el auto se despistó, volcó y terminó cayendo dentro de un canal.

Dentro del habitáculo viajaban tres personas: el conductor, su pareja de 16 años y el hijo de ambos, un bebé de un año. El impacto fue brutal. El pequeño quedó atrapado en el interior del rodado y, pese a los esfuerzos posteriores, murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas. La escena fue desgarradora y conmocionó incluso a los efectivos que intervinieron en el lugar.

A partir de la gravedad del hecho, tomó intervención el Gabinete de Criminalística del Valle Medio. Los peritos realizaron un minucioso trabajo que incluyó inspección ocular, registro fotográfico y la elaboración de un croquis para reconstruir la mecánica del vuelco. Cada detalle del terreno, la posición final del vehículo y las huellas quedaron bajo análisis.

En paralelo, y como parte del protocolo en este tipo de casos, al joven conductor se le extrajo una muestra de sangre en el hospital local. La medida apunta a determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia. Por ahora, los investigadores esperan los resultados de laboratorio, que podrían marcar un antes y un después en la causa judicial.

El caso fue caratulado como homicidio culposo en accidente de tránsito, una figura que no implica intención, pero sí una posible conducta imprudente o negligente. El hecho de que el conductor sea menor de edad, al igual que la madre del bebé, suma un fuerte componente social y humano a una tragedia que desnuda una realidad cruda y dolorosa.

 

