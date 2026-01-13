Un violento episodio sacudió a El Bolsón cuando un joven de 25 años, armado con un cuchillo, atacó a una mujer en plena vía pública y luego hirió en la mano a un hombre que intentó frenarlo. El hecho ocurrió en la zona de la Ruta Nacional 40, a la altura de la avenida Sarmiento, y dejó a los vecinos conmocionados por la brutalidad de la escena.

Todo comenzó cuando la víctima, de 49 años, caminaba por el sector y fue sorprendida por el agresor, que la amenazó con el arma blanca y le arrebató el celular. El ataque fue rápido y descontrolado, generando gritos que alertaron a otras personas que se encontraban cerca. La víctima, en estado de shock, pidió ayuda desesperada mientras intentaba recuperar la calma.

En ese momento, un hombre de 42 años que pasaba por el lugar decidió intervenir. Su reacción fue inmediata, pero el joven armado no dudó en enfrentarlo. En el forcejeo, el vecino terminó con una herida en la mano derecha, producto de un corte que lo obligó a recibir asistencia médica. Aunque la lesión no fue grave, el dolor y la impotencia marcaron la escena, mostrando la violencia con la que actuó el atacante.

Los testigos, que observaron todo desde pocos metros, quedaron impactados por la agresividad del joven. Algunos grabaron audios y dieron su testimonio, describiendo el miedo que se vivió en esos minutos. La mujer, todavía temblando, relató cómo el delincuente la había apuntado con el cuchillo y cómo sintió que su vida estaba en riesgo. El hombre herido, por su parte, reconoció que intentó defenderla pero nunca imaginó que terminaría lastimado.

Finalmente, el agresor fue reducido y trasladado a la Comisaría 12° donde quedó detenido a disposición de la Justicia, que le formulará cargos en las próximas horas.