Dos personas fueron detenidas en la zona del Puente Nuevo de Viedma luego de que las cámaras de seguridad detectaran movimientos sospechosos. Al ser interceptados por la Policía, se comprobó que portaban un arma de fuego. Se trata de un joven de 17 años y un adulto de 28, ambos trasladados y puestos a disposición de la justicia.

La secuencia comenzó pasadas las 23, cuando los operadores del Sistema Integral de Prevención del Delito visualizaron a un joven con bicicleta en inmediaciones de una garita. La actitud llamó la atención porque coincidía con hechos recientes en la jurisdicción de la Comisaría 1°. Minutos después, el adolescente se reunió con otro sujeto vestido de gris y juntos se dirigieron hacia una estación de servicio.

A partir de allí, el seguimiento se volvió más intenso. Las cámaras registraron cómo los dos individuos se internaban en el barrio 1016 viviendas y luego retomaban camino hacia el Puente Nuevo. Fue en ese punto donde la sospecha se transformó en alarma: los dos intentaron cubrir sus rostros frente a las cámaras, un gesto que disparó la intervención inmediata de las unidades policiales.

El operativo se desplegó con rapidez. Un móvil policial llegó al lugar y demoraron a los sospechosos. En cuestión de minutos, la situación escaló: los uniformados constataron que los jóvenes portaban un arma de fuego. La tensión se apoderó del puente, mientras se convocaba de urgencia al Gabinete de Criminalística para asegurar la escena y realizar las pericias.

El menor fue derivado al Centro de Admisión y Derivación, con asistencia médica, y el adulto quedó alojado en la Comisaría 1°.