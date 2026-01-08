La tecnología volvió a marcar la diferencia en Cipolletti: una camioneta con pedido de secuestro vigente fue detectada por cámaras inteligentes apenas ingresó a la ciudad y terminó incautada tras un operativo rápido, preciso y sin margen de error, dejando en evidencia cómo el Sistema Integral de Prevención del Delito se transformó en una herramienta clave contra el delito urbano.

Todo comenzó en horario nocturno, cuando un lector automático de patentes instalado en el tercer puente lanzó una alerta inmediata. No fue un dato menor ni una sospecha difusa: el sistema reconoció en segundos una patente vinculada a un vehículo buscado por la Justicia. A partir de ese aviso, la maquinaria de prevención se puso en marcha como un engranaje aceitado.

A partir de allí, el seguimiento fue quirúrgico. Desde la sala de monitoreo, operadores comenzaron a “leer” el movimiento de la camioneta a través de distintas cámaras urbanas, observando cada giro, cada cruce y cada cambio de dirección. Mientras tanto, los móviles policiales recibían información en tiempo real, lo que permitió anticipar movimientos y cerrar el cerco sin necesidad de persecuciones peligrosas.

En pocos minutos, y ya con el vehículo plenamente identificado, la intervención pasó del plano digital al terreno. La camioneta fue interceptada en jurisdicción de la Comisaría 32°, en La Esmeralda y Fray Santa María de Oro. No hubo corridas, ni escenas caóticas. El procedimiento fue limpio, controlado y efectivo, una postal que habla de prevención inteligente más que de reacción desesperada.

Como resultado, el rodado quedó formalmente secuestrado, que era el objetivo central del operativo. El conductor, un hombre de 46 años domiciliado en Fernández Oro, fue identificado y notificado en una causa judicial relacionada con la procedencia del vehículo, recuperando luego la libertad según lo establecido por la ley.

