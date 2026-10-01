El camión entró a Lamarque como cualquier otro vehículo, pero la patente quedó marcada apenas cruzó por el Anillo Digital: el sistema detectó que el Volkswagen tenía un pedido de secuestro judicial vigente y la alerta puso en marcha a la Policía, que terminó encontrándolo en una distribuidora y llevándolo hasta la Comisaría 19°, donde quedó secuestrado a disposición de la Justicia.

Todo comenzó cerca de las 15 del miércoles, cuando desde el desde el 911 RN Emergencias de Lamarque saltó la advertencia sobre el camión. No era una sospecha al voleo: sobre ese dominio figuraba un requerimiento judicial que llevaba varios meses dando vueltas, desde el 25 de abril de 2026.

Con la patente identificada, los efectivos salieron a buscarlo. El rastro los llevó hasta la zona la esquina de Guerrico y 24 de Septiembre, donde funciona una conocida distribuidora. Allí estaba el camión Volkswagen que acababa de quedar expuesto por el sistema. Los policías hablaron con el propietario y le informaron la situación. Se acordó la entrega voluntaria del rodado y el procedimiento siguió por los carriles judiciales.

Sin embargo, el trámite todavía tenía un capítulo por delante. Cerca de las 17.40, el camión fue escoltado hasta la Comisaría 19ª junto con uno de los dueños de la distribuidora quien realizó la entrega voluntaria del vehículo. Una vez en la dependencia policial, llegó la parte menos cinematográfica pero decisiva: revisar que el camión que había quedado bajo la lupa fuera efectivamente el que figuraba en el requerimiento. Los datos coincidieron. Se trataba de un Volkswagen 422-10-150E.

La consulta al Centro de Comunicaciones terminó de cerrar el círculo. El pedido de secuestro había sido emitido por el Juzgado Civil 9 de Cipolletti, que ahora deberá resolver qué sucede con el vehículo. La fiscal de turno fue informada y dispuso que el camión permaneciera secuestrado y a disposición del juzgado que había solicitado la medida.