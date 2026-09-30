La escena comenzó como un control preventivo de madrugada en Cipolletti y terminó con una moto que tenía pedido de secuestro: policías del Destacamento 114° detectaron a dos motociclistas en inmediaciones de la Ruta Nacional 22 y calle Toschi, intentaron identificarlos y uno de ellos abandonó la Honda GLH 150cc. para escapar corriendo, mientras durante la fuga hizo un sospechoso movimiento hacia la cintura.

Todo ocurrió alrededor de la 1.14, cuando los efectivos recorrían la zona en tareas de prevención. En las inmediaciones de una estación de servicio del acceso a Cipolletti, observaron a las dos motos y decidieron acercarse para realizar la identificación de sus ocupantes.

Pero la reacción de uno de los conductores terminó cambiando por completo la situación. Apenas los policías intentaron identificarlo, abandonó el rodado y emprendió una fuga a pie. Los efectivos salieron detrás de él y, en medio de la corrida, advirtieron un detalle que elevó todavía más la sospecha. El hombre llevó una de sus manos hacia la zona de la cintura, en un movimiento que aparentaba estar relacionado con la extracción de algún elemento.

Mientras tanto, el segundo motociclista aprovechó la confusión y se fugó del lugar. Así, la persecución terminó sin que los policías pudieran detener al hombre que había escapado, pero con una pista concreta abandonada sobre el asfalto: la Honda GLH 150cc. Y fue justamente esa moto la que terminó revelando el dato más importante del procedimiento. Los efectivos realizaron la correspondiente verificación y la consulta permitió establecer que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde el 18 de septiembre de 2026, requerido por la Comisaría 22° de Cervantes.

Ahora la investigación deberá determinar quién era el hombre que conducía la moto, qué relación tenía con el segundo motociclista y en qué circunstancias el rodado requerido terminó circulando por Cipolletti. La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso.