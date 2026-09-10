Un joven de 26 años se presentó en la Comisaría 24° de Cipolletti con el Volkswagen Gol Trend que había comprado apenas 48 horas antes y terminó descubriendo que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido en General Roca. Entregó el auto, las llaves y la documentación, y la Policía confirmó la situación al verificar los datos del rodado en el sistema.

Todo ocurrió el martes 8 de septiembre, alrededor de las 20:03, cuando el comprador llegó por sus propios medios a la dependencia policial. El hombre llevaba consigo el vehículo y, según consta en el informe, decidió presentarse ante la sospecha de que algo no estaba bien con el automóvil que había adquirido apenas dos días antes.

La sorpresa llegó cuando los efectivos realizaron la consulta correspondiente. El sistema policial activó una alerta y confirmó que sobre el Gol Trend de color negro pesaba un pedido de secuestro vigente de la Comisaría 21° de General Roca.

De esta manera, lo que para el joven había sido una operación de compraventa terminó convirtiéndose en un problema de características completamente distintas. El auto que había comprado recientemente figuraba como robado y era requerido por la Justicia. Además, el comprador llevó consigo las llaves y los papeles del vehículo y los entregó en la guardia de la comisaría. Esa presentación permitió que los efectivos detectaran la situación y pusieran inmediatamente el rodado a disposición de la investigación.

A partir de la confirmación del pedido de secuestro, el Volkswagen fue incautado y se dio intervención a la Fiscalía, que impartió las directivas para continuar con las actuaciones. Ahora resta determinar cómo llegó el vehículo hasta el joven, quién se lo vendió y bajo qué circunstancias se concretó la operación.

Por el momento, el dato concreto es que el Gol Trend terminó en una comisaría de Cipolletti después de haber sido comprado apenas 48 horas antes. La investigación deberá reconstruir el recorrido del vehículo desde el robo denunciado en General Roca hasta la operación que terminó dejando al comprador frente a una incómoda sorpresa.