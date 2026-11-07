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A más de 2.000 kilómetros

Buscaban desde hace cuatro años a un hombre en Salta y lo detuvieron en pleno Parque Central de Neuquén

El hombre fue identificado durante un patrullaje preventivo realizado por personal de la División Motorizada en el centro de la capital neuquina. Tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Salta en una causa por robo simple.

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Por Redacción Policiales
Sabado, 07 de noviembre de 2026 a las 10:37
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La detención ocurrió en la zona del Parque Central, donde los efectivos verificaron sus datos y confirmaron la orden judicial.

Un hombre de 24 años que era buscado desde hace cuatro años por la Justicia de Salta fue detenido en pleno Parque Central de Neuquén, a más de 2.000 kilómetros de su provincia de origen. El joven, oriundo de Salta, tenía un pedido de captura vigente por una causa por robo simple. 

El procedimiento ocurrió alrededor de las 19 de este viernes 6 de noviembre, cuando personal de la División Motorizada realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona del cruce de las calles Mitre y Corrientes. Durante el operativo, los efectivos identificaron al hombre y consultaron sus datos ante el Centro de Análisis Criminal.

Al verificar la información, el operador de turno confirmó que sobre el joven pesaba una orden de captura emitida en 2022 por un Juzgado de Garantías de Salta, a pedido de la Fiscalía Penal. La medida incluía además su detención en la vía pública y la prohibición de salir del país.

Tras confirmar la vigencia del requerimiento judicial, los policías solicitaron la intervención de un móvil que se acercó hasta el lugar para realizar el traslado. El hombre fue llevado a la Comisaría Segunda de Neuquén.

Finalmente, quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se aguardan las actuaciones correspondientes para avanzar con la causa iniciada en la provincia de Salta.

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