Un camión Mercedes Benz 1720 que era buscado por la Justicia de Neuquén desde el 6 de julio apareció en la zona de Hornos, en Guerrico, y terminó secuestrado por la Policía de Río Negro. Estaba en poder de un hombre que aseguró haberlo comprado de buena fe y presentó el boleto de compraventa. El dueño anterior, quien reclama el pago del vehículo, fue el que lo encontró en la zona de hornos de Allen y realizó la denuncia.

Con esa información, una comisión policial se trasladó hasta el lugar. Al llegar, los efectivos encontraron el Mercedes Benz 1720 y se entrevistaron con el hombre que se encontraba en posesión del vehículo. El joven, de 25 años y domiciliado en Allen, sostuvo ante los policías que había comprado el camión de buena fe. Para respaldar esa versión, señaló que contaba con un boleto de compraventa y explicó que se lo había adquirido a otro hombre, de 31 años, domiciliado en Cipolletti.

Pero la historia tenía un dato que cambió completamente el escenario. Los policías realizaron la consulta correspondiente al sistema informático y confirmaron que el camión figuraba en los sistemas oficiales con un pedido de secuestro vigente desde el 6 de julio de 2026. La medida no estaba relacionada, según el informe policial, con una denuncia por robo. El pedido había sido solicitado por el Juzgado de Juicio Ejecutivo 3 de Neuquén, por una causa identificada como “s/ cobro ejecutivo”. Es decir, el camión estaba judicialmente requerido y la medida seguía activa al momento de ser localizado en Guerrico.

A partir de esa confirmación, el procedimiento dejó de ser una simple localización de un vehículo y pasó a manos de la Fiscalía Descentralizada de Allen. El fiscal Romero fue informado sobre la situación y ordenó iniciar actuaciones bajo la figura de encubrimiento. Sin embargo, hay una cuestión importante que deberá determinar la investigación: por ahora nadie fue imputado ni emplazado. La persona que tenía el camión manifestó que lo había comprado de buena fe, por lo que serán las actuaciones judiciales y las pericias las que deberán establecer qué ocurrió con el rodado y qué conocimiento tenían las personas involucradas sobre la medida que pesaba sobre él.