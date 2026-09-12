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Camión buscado

Buscaban en Neuquén un camión y apareció en Guerrico: tenía pedido de secuestro

Un camión buscado por la Justicia de Neuquén apareció en Guerrico. Tenía pedido de secuestro vigente por una causa de cobro ejecutivo. El dueño anterior fue quien lo encontró y avisó a la Policía.

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 22:19
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Un camión Mercedes Benz 1720 que era buscado por la Justicia de Neuquén desde el 6 de julio apareció en la zona de Hornos, en Guerrico, y terminó secuestrado por la Policía de Río Negro. Estaba en poder de un hombre que aseguró haberlo comprado de buena fe y presentó el boleto de compraventa. El dueño anterior, quien reclama el pago del vehículo, fue el que lo encontró en la zona de hornos de Allen y realizó la denuncia.

Con esa información, una comisión policial se trasladó hasta el lugar. Al llegar, los efectivos encontraron el Mercedes Benz 1720 y se entrevistaron con el hombre que se encontraba en posesión del vehículo. El joven, de 25 años y domiciliado en Allen, sostuvo ante los policías que había comprado el camión de buena fe. Para respaldar esa versión, señaló que contaba con un boleto de compraventa y explicó que se lo había adquirido a otro hombre, de 31 años, domiciliado en Cipolletti.

Pero la historia tenía un dato que cambió completamente el escenario. Los policías realizaron la consulta correspondiente al sistema informático y confirmaron que el camión figuraba en los sistemas oficiales con un pedido de secuestro vigente desde el 6 de julio de 2026. La medida no estaba relacionada, según el informe policial, con una denuncia por robo. El pedido había sido solicitado por el Juzgado de Juicio Ejecutivo 3 de Neuquén, por una causa identificada como “s/ cobro ejecutivo”. Es decir, el camión estaba judicialmente requerido y la medida seguía activa al momento de ser localizado en Guerrico.

A partir de esa confirmación, el procedimiento dejó de ser una simple localización de un vehículo y pasó a manos de la Fiscalía Descentralizada de Allen. El fiscal Romero fue informado sobre la situación y ordenó iniciar actuaciones bajo la figura de encubrimiento. Sin embargo, hay una cuestión importante que deberá determinar la investigación: por ahora nadie fue imputado ni emplazado. La persona que tenía el camión manifestó que lo había comprado de buena fe, por lo que serán las actuaciones judiciales y las pericias las que deberán establecer qué ocurrió con el rodado y qué conocimiento tenían las personas involucradas sobre la medida que pesaba sobre él.

 

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