La chacra de Guerrico volvió a quedar en el centro de una investigación por narcotráfico. El predio donde actualmente vive la novia de Axel Adrián “Chinito” Araneda fue uno de los tres domicilios allanados en Allen como continuidad del Operativo “Audi”, realizado hace pocos días y que permitió desarticular una organización sospechada de trasladar cocaína y marihuana desde el Alto Valle hacia Bariloche.

Para los investigadores, la propiedad no era desconocida. La chacra ya había estado vinculada durante años a Araneda y, según los antecedentes de la investigación, anteriormente había pertenecido a Felipe Ricardo Gutiérrez, padre de Ramiro “Gitano” Gutiérrez. Allí había vivido el “Chinito” antes de quedar detenido.

El nombre de Araneda tampoco apareció por primera vez en una causa relacionada con drogas. En 2019 fue condenado a cinco años de prisión efectiva por venta de estupefacientes y recuperó la libertad en 2023. Además, su historia familiar quedó ligada al narcotráfico, ya que sus padres habían sido condenados años atrás por el traslado de cientos de kilos de marihuana.

El apellido volvió a quedar bajo los reflectores en 2025, después del brutal choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 22, cerca de Allen, donde murieron cuatro integrantes de una familia de Catriel. Araneda conducía una Volkswagen Amarok V6 que impactó contra una Ford EcoSport. Después de aquel episodio, la chacra de Guerrico volvió a quedar en el radar de los investigadores.

Hace pocos días, la Policía de Río Negro había realizado nueve allanamientos simultáneos, ocho en Allen y uno en Bariloche, en el marco del Operativo “Audi”. En esos procedimientos se secuestraron 1,6 kilos de cocaína, 1,1 kilos de marihuana, armas, dinero, vehículos y 20 teléfonos celulares. La investigación había permitido reconstruir, según la acusación, una estructura con diferentes roles y una logística destinada a llevar droga desde el Alto Valle hacia la cordillera.

Pero después de aquellos allanamientos apareció una sorpresa todavía mayor. Los investigadores comenzaron a analizar los teléfonos y el resto de la evidencia secuestrada y una de las pistas llevó hasta un Ford Focus. Allí encontraron un compartimiento especialmente acondicionado en el que estaban escondidos 5,499 kilos de cocaína. Para detectar el escondite resultó clave el trabajo del perro “Máximo”, junto con tecnología especializada.

Ese hallazgo abrió nuevas líneas y derivó en los recientes procedimientos en Allen, entre ellos el realizado en la chacra de Guerrico. En la investigación también quedó involucrado Luis Ariel Morales, “Beybe”, hermano menor del “Chinito” Araneda, quien fue imputado y recuperó la libertad bajo caución. La causa ya involucra a unas 26 personas y, según los investigadores, había detectado vehículos utilizados para los traslados, personas que actuaban como “mulas” en colectivos y grupos de WhatsApp y Telegram donde presuntamente se ofrecían estupefacientes y se coordinaban entregas. Con la droga encontrada en los distintos procedimientos, el Operativo “Audi” acumuló 7,169 kilos de cocaína y 1,165 kilos de marihuana secuestrados, mientras la investigación continuaba detrás de nuevas conexiones.