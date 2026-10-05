Un importante operativo de la Policía de Río Negro se desplegó por la mañana en Allen para desalojar una toma de tierras pertenecientes al IPPV, en el sector este de la ciudad. El procedimiento, ordenado por la Justicia y con participación del grupo especial COER, se realizó sin enfrentamientos y terminó con los terrenos nuevamente bajo custodia policial.

Desde las primeras horas de la mañana, el sector apareció rodeado de efectivos policiales. El movimiento llamó la atención de los vecinos de la zona, que se encontraron con un importante despliegue de uniformados en el área donde se había producido la ocupación.

En ese contexto, la intervención tuvo como objetivo hacer cumplir la orden judicial y recuperar el predio perteneciente al IPPV. El operativo estuvo encabezado por personal policial y contó con efectivos del COER, preparados para intervenir ante eventuales situaciones de resistencia.

Sin embargo, la escena que encontraron los policías fue diferente a la que podía esperarse por el despliegue realizado. No había personas en los terrenos al momento de concretarse el desalojo, por lo que no fue necesario utilizar la fuerza ni se registraron enfrentamientos.

Así, el procedimiento avanzó durante la mañana y el lugar, junto a los barrios 56 Viviendas y 11 de Noviembre en inmediaciones del Parque Ladrillero, quedó despejado. La presencia del grupo especial, que habitualmente se reserva para intervenciones que pueden presentar un mayor nivel de riesgo, marcó la importancia que la fuerza le otorgó al cumplimiento de la medida judicial.

Además, una vez recuperado el predio, se dispuso que personal policial permaneciera en el sector. La consigna tiene como finalidad evitar que los terrenos vuelvan a ser ocupados y garantizar que la medida ordenada por la Justicia pueda sostenerse en el tiempo.