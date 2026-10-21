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Buscan a un adolescente de 17 años que desapareció al salir de la escuela en Godoy

La Policía de Río Negro desplegó un operativo para localizar al joven, que fue visto por última vez tras retirarse de la ESRN N° 56.

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 21 de octubre de 2026 a las 07:15
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El adolescente fue visto por última vez luego de retirarse de la ESRN Nº 56 de General Enrique Godoy.

Buscan a Saira Nahuel Pino, un adolescente de 17 años de General Enrique Godoy que desapareció luego de salir de la ESRN N.º 56. La Policía de Río Negro activó el protocolo de búsqueda y la Fiscalía ordenó realizar diversas diligencias para intentar localizarlo.

La denuncia fue radicada por su madre en la Subcomisaria 65°, lo que derivó en la activación de la búsqueda. A partir de ese momento comenzaron las tareas de localización y relevamiento de información para intentar determinar sus movimientos.

Según los primeros datos recabados por los investigadores, el joven fue visto por última vez al salir de la ESRN N° 56. Posteriormente, durante las averiguaciones realizadas por personal policial, se estableció que habría ingresado a un comercio ubicado sobre calle 9 de Julio.

 

Investigan un posible traslado a Villa Regina

De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, en ese comercio el adolescente habría manifestado su intención de viajar hacia Villa Regina. Esa información fue incorporada a la investigación y forma parte de las líneas de trabajo que siguen los efectivos que participan del operativo de búsqueda.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de buzo azul, una campera deportiva negra, zapatillas azules y una gorra visera negra. Como parte de las diligencias, las autoridades intentaron comunicarse con el teléfono celular del adolescente, pero el aparato permanece apagado.

Ante este escenario, la Fiscalía de turno dispuso la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda y el despliegue de tareas de rastreo en distintos sectores de la región.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero que se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana o con el sistema de emergencias.

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