Un joven motociclista perdió la vida tras ser atropellado por un camión con acoplado mientras circulaba por la colectora norte de la Ruta Nacional 22, en el tramo comprendido entre Ingeniero Huergo y General Godoy.

El hecho se registró minutos después de las 19 de este viernes, a la altura de la intersección de la calle Rural con la colectora, en un sector cercano al galpón de empaque Tres Puentes y al salón de eventos Geoda. Por causas que son materia de investigación, el camión impactó contra la motocicleta en la que se trasladaba la víctima, quien iba sola al momento del accidente.

Tras el choque, el conductor del rodado mayor detuvo su marcha al advertir el impacto y constató que la motocicleta había quedado atrapada debajo del acoplado. Al lugar acudieron de inmediato efectivos policiales y personal de salud, quienes confirmaron que el motociclista había fallecido prácticamente en el acto como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

En el marco de las actuaciones judiciales, al chofer del camión se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que dio resultado negativo. A pesar de ello, quedó demorado y a disposición de la Justicia, mientras se llevan adelante las pericias necesarias para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro fatal.