Los vecinos y comerciantes de Roca que mantienen deudas con el municipio tendrán la posibilidad de regularizar su situación mediante un nuevo plan de pagos que contempla descuentos de hasta el 100% sobre los intereses acumulados. La medida fue habilitada a partir de la Ordenanza 5116 y alcanza a obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026. El objetivo es brindar una herramienta para que contribuyentes particulares y actividades comerciales puedan ponerse al día con tasas, derechos y otros tributos municipales.

La principal ventaja del régimen está en la reducción de intereses. Quienes cancelen la deuda al contado obtendrán una quita total de los intereses generados por la mora, mientras que quienes opten por planes de pago accederán a descuentos escalonados según la cantidad de cuotas elegidas.

Cómo funcionan los descuentos

El beneficio más importante está reservado para quienes puedan cancelar el total de la deuda en un solo pago antes del 22 de diciembre, ya que en ese caso no deberán abonar ningún interés acumulado. También se prevén esquemas de financiación con reducciones parciales:

De 2 a 3 cuotas: 80% de descuento sobre intereses.

De 4 a 6 cuotas: 60% de descuento.

De 7 a 12 cuotas: 40% de descuento.

De 13 a 24 cuotas: 20% de descuento.

En todos los casos, el capital adeudado se mantiene sin modificaciones y lo que se reduce es el monto generado por los atrasos.

Beneficios para quienes se pongan al día

Desde el municipio destacaron que quienes regularicen sus obligaciones mediante pago contado podrán acceder en 2027 a otros beneficios vinculados con la Tasa por Servicios Retributivos. Entre ellos figura una bonificación del 20% para contribuyentes cumplidores que mantengan sus pagos al día y descuentos adicionales por pago anticipado.

El esquema prevé una reducción del 12% para quienes opten por el pago anual y del 6% para quienes elijan la modalidad semestral.

El plan alcanza a: tasas retributivas de servicios municipales; tasa de comercio e industria; multas e infracciones; derechos de cementerio. Otras tasas y obligaciones municipales y planes de pago caídos que requieran reliquidación.

Quedan excluidas las deudas que ya se encuentran judicializadas y las contribuciones por mejoras. Los contribuyentes podrán adherirse a las modalidades de contado y de hasta seis cuotas hasta el 22 de diciembre de 2026. En tanto, los planes más extensos, de entre 7 y 24 cuotas, permanecerán disponibles hasta el 26 de febrero de 2027.

Desde el municipio remarcaron que se trata de un régimen excepcional y por única vez, por lo que recomendaron a los contribuyentes analizar su situación y aprovechar los beneficios antes del vencimiento de los plazos establecidos.