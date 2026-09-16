Buscan a una mujer y a sus dos hijos menores en Cipolletti

La Policía de Río Negro y la Comisaría de la Familia de Cipolletti solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Yoselin Yanet Erice, de 24 años, y de sus dos hijos menores de edad: una niña de 2 años y un bebé de 11 meses.

Según informaron las autoridades, la joven y los menores se retiraron del domicilio familiar el pasado domingo 13 de septiembre y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. La situación fue calificada como de extrema vulnerabilidad y riesgo físico, por lo que se requiere su pronta localización para la intervención de los organismos de protección infantil (SENAF) y del fuero judicial.

La descripción física de Yoselin Erice indica que mide aproximadamente 1,55 metros, es de contextura robusta, tiene tez trigueña mediana, cabello negro lacio con ondas en las puntas hasta la media espalda y ojos marrones oscuros. Al momento de retirarse vestía una campera de nylon verde tipo inflable, calza gris con detalles en negro y zapatillas urbanas blancas.

La Policía destacó que la mujer se encuentra acompañada por sus dos hijos pequeños y que la búsqueda se desarrolla con carácter urgente. Ante cualquier información, dato o novedad sobre el paradero de la joven y los menores, se solicita comunicarse de inmediato con la Comisaría de la Familia de Cipolletti, llamar al 911 / 101 de emergencias policiales, o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

Las autoridades remarcaron que la colaboración ciudadana resulta fundamental para avanzar en la investigación y garantizar la protección de los niños.