Un hombre de 30 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles tras ser sorprendido mientras robaba cables en inmediaciones de la planta termoeléctrica y la planta de gas en Roca. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando efectivos policiales observaron una bicicleta abandonada en la entrada del predio y a un hombre que salía corriendo en dirección a la ruta.

Los agentes iniciaron una persecución y lo interceptaron a pocos metros. Al momento de la aprehensión, el sospechoso llevaba una pinza en sus manos, herramienta que habría utilizado para cortar el tendido eléctrico. Posteriormente, la comisión policial inspeccionó la zona y constató que un poste presentaba un tramo de cable cortado de aproximadamente 50 metros. Ante esta situación, se convocó al personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias de rigor y documentó el lugar del hecho.

La fiscal Celeste Benatti, dispuso que el hombre sea notificado de la causa por el delito de tentativa de robo y posteriormente recupere la libertad, en el contexto de las actuaciones judiciales correspondientes. En el procedimiento intervino personal de la subcomisaría 69, que quedó a cargo de las actuaciones.

Las autoridades remarcaron que este tipo de hechos no solo afectan la infraestructura, sino que también ponen en riesgo la vida de quienes manipulan tendidos eléctricos sin medidas de seguridad. Por ello, se reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier situación sospechosa al 911 o en la comisaría más cercana.