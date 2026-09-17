El fuerte accidente ocurrió este miércoles sobre la Ruta 22, en General Roca, y dejó una imagen impactante: la cabina de un camión quedó prácticamente destruida después de chocar contra otro vehículo de gran porte que estaba detenido en un semáforo. El conductor quedó atrapado en el habitáculo y tuvo que ser rescatado por Bomberos.

El siniestro se produjo a la altura del cruce de J. J. Gómez, cuando un Mercedes Benz impactó desde atrás contra otro camión que esperaba la habilitación del semáforo. La violencia del choque provocó importantes daños en la parte delantera del vehículo que embistió.

La situación generó un importante operativo de emergencia. Los bomberos trabajaron para poder sacar al camionero del interior de la cabina, que había quedado severamente dañada. Una vez que lograron rescatarlo, fue trasladado de urgencia al hospital para ser asistido.

A pesar de la magnitud del impacto y de cómo quedó el camión, el conductor no sufrió heridas de consideración. Permaneció bajo atención médica durante varias horas y finalmente, durante la mañana de este jueves, recibió el alta. El otro camionero involucrado también salió ileso del choque. Según se informó, se encontraba en buen estado de salud y no sufrió ningún tipo de lesión como consecuencia del impacto.

Ahora resta determinar qué ocurrió antes del choque y por qué el Mercedes Benz terminó impactando contra el camión que estaba detenido en el semáforo. Esa será una de las cuestiones que deberán establecer las actuaciones realizadas a partir del accidente.

Por ahora, el dato que más sorprende es el resultado para el conductor: quedó atrapado dentro de una cabina prácticamente destruida, fue retirado por los bomberos y llevado de urgencia al hospital, pero menos de 24 horas después pudo regresar a su casa tras recibir el alta médica.