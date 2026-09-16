Un camionero denunció un nuevo ataque con piedras en la Ruta 22, esta vez en la subida de Chichinales, uno de los sectores donde transportistas y automovilistas vienen advirtiendo sobre este tipo de episodios. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.115, y terminó con el parabrisas del vehículo destruido y un acompañante lesionado.

Según relató el conductor, regresaba sin carga junto a otro camionero y circulaba en dirección a Río Colorado cuando fueron sorprendidos por el piedrazo. Una de las piedras, de gran tamaño, impactó directamente contra el parabrisas y atravesó la protección de la cabina, provocando además un golpe a su compañero.

Luego del ataque, el chofer decidió grabar un video y difundirlo a través de las redes sociales para advertir a otros transportistas que circulan por ese tramo de la Ruta 22. En el mensaje pidió especialmente tener cuidado al transitar por la subida de Chichinales.

La denuncia rápidamente comenzó a circular en una página de Facebook vinculada a la comunidad de transportistas. Allí, otros usuarios manifestaron que, según sus propias experiencias, los ataques con piedras se habrían repetido en distintos sectores de la Ruta 22, entre ellos la zona de Chichinales, Villa Regina y Guerrico, en General Roca.

Los comentarios también reflejaron el reclamo de los camioneros por mayores controles y respuestas ante estos episodios. Uno de los principales problemas que señalan es que muchos ataques no llegan a formalizarse ante las autoridades, por lo que resulta difícil conocer con precisión cuántos casos se producen realmente y en qué horarios se concentran.

El nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de quienes utilizan diariamente la Ruta 22 para trasladarse por el Alto Valle y hacia el Valle Medio. Mientras los transportistas reclaman medidas de prevención, las advertencias continúan multiplicándose en redes sociales, especialmente ante el temor de que una piedra lanzada contra un vehículo en movimiento pueda terminar provocando una tragedia.