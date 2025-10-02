El nuevo puente de doble mano en Isla Jordán ya está habilitado

El Departamento Provincial de Aguas (DPA), y la municipalidad de Cipolletti finalizó la obra del nuevo puente de doble mano sobre el brazo del río que conecta con Isla Jordán. La infraestructura, clave para la circulación diaria de cientos de familias, fue reconstruida con el objetivo de garantizar condiciones seguras de tránsito y consolidar la conectividad en la zona. Desde esta semana, el paso vehicular quedó habilitado en su totalidad.

Durante la ejecución, la Secretaría de Obras Públicas detalló que se procedió al levantamiento del muro de la alcantarilla, aumentando su altura para mejorar la resistencia estructural. Luego se construyó el terraplén y se realizó el relleno adecuado para consolidar la calle y estabilizar el sector afectado. La obra reemplaza la alcantarilla provisoria colocada en 2023, tras la rotura de la estructura preexistente que había generado restricciones en el tránsito.

El intendente Rodrigo Buteler destacó que se trata de “una obra de mucha calidad, de doble mano, parte del Plan de obra pública de conectividad que tiene Cipolletti”. Subrayó que fue reconstruida en conjunto con el gobierno provincial y que representa “una obra 100 por ciento rionegrina”. Además, anticipó que ya se trabaja en el proyecto que unirá Mastrocola con el puente de la Margen Sur, una demanda histórica de los vecinos del sector.

La obra reemplaza la alcantarilla provisoria colocada en 2023

La intervención también contó con el acompañamiento de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, en el contexto de las obras de infraestructura hídrica y vial que se desarrollan en la región. El nuevo puente permitirá mejorar la circulación en acontecimientos climáticos adversos, facilitar el acceso a servicios y reforzar la conectividad entre Cipolletti y los sectores ribereños.