Emergencia vial: Weretilneck pide facultades especiales para obras en las rutas 22 y 151

El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de ratificación del acuerdo de traspaso de las rutas nacionales 22 y 151, que permitirá a Río Negro asumir la gestión, administración y mantenimiento de ambos corredores. La iniciativa será tratada el próximo jueves 3 de septiembre en la sesión de la Legislatura.

La propueta declara la emergencia vial y otorga a Vialidad Rionegrina facultades especiales para intervenir de manera inmediata en sectores críticos. Entre ellas, la posibilidad de realizar contrataciones directas de obras, servicios y materiales por razones de urgencia, evitando los plazos del procedimiento ordinario.

Las intervenciones previstas incluyen reparación, mantenimiento, señalización, repavimentación y mejoramiento vial en los tramos donde se detecten situaciones de riesgo para los usuarios. El proyecto establece que las contrataciones bajo este régimen deberán contar con la correspondiente publicidad y control administrativo.

La emergencia tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable por otro período similar. Durante ese tiempo, Vialidad Rionegrina podrá celebrar convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales, además de entidades públicas o privadas, para coordinar acciones sobre los corredores.

El texto contempla además la posibilidad de recibir equipamiento e instalaciones transferidos por Vialidad Nacional u otros organismos, incluso bajo modalidades como el comodato.

En materia financiera, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a gestionar un endeudamiento de hasta 60 millones de dólares, con destino exclusivo a obras en las rutas 22 y 151. Se menciona la posibilidad de tramitar un préstamo ante el banco regional Fonplata, aunque también se abre la opción de recurrir a otros organismos multilaterales, bilaterales o nacionales. La garantía propuesta incluye recursos de la coparticipación federal, regalías hidrocarburíferas y otros ingresos provinciales.

La iniciativa también prevé la realización de relevamientos técnicos, censos de tránsito y estudios de factibilidad para determinar las intervenciones necesarias y avanzar en una planificación de largo plazo.

Con este proyecto, Weretilneck busca consolidar un esquema institucional que permita a la Provincia responder con rapidez a la crisis vial de los corredores nacionales y garantizar condiciones de seguridad para los usuarios.