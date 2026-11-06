Un camión que transportaba un carretón de grandes dimensiones provocó este jueves 5 de noviembre un importante incidente en Chichinales al enganchar el tendido eléctrico y derribar varios postes, generando un corte total de energía que afectó a toda la localidad.

El hecho se produjo alrededor de las 14:30, a unos 300 metros de la unidad policial local, cuando el vehículo atravesó el paso a nivel del ferrocarril. Al avanzar, la parte superior de la carga impactó contra la red eléctrica y terminó arrastrando el cableado y varias columnas de madera.

Cortaron el tránsito y quedó toda la ciudad sin energía

Como consecuencia del impacto, los cables quedaron tendidos sobre el camión, la cinta asfáltica y las vías del tren, lo que obligó a interrumpir completamente la circulación vehicular en ambos sentidos. La situación también provocó la interrupción total del suministro eléctrico en Chichinales durante cerca de una hora, afectando a vecinos, comercios y distintas actividades de la localidad.

Ante la emergencia, personal del Cuerpo de Seguridad Vial desplegó un operativo preventivo para resguardar la zona y ordenar el tránsito mientras se aguardaba la llegada de las cuadrillas de EDERSA. Alrededor de las 15:30, trabajadores de la empresa distribuidora lograron retirar el cableado caído, normalizar el suministro eléctrico y habilitar nuevamente la circulación vehicular. Las tareas demandaron una intervención coordinada para evitar riesgos tanto para los conductores como para los equipos que trabajaban sobre la infraestructura dañada.

La caída de postes y cables obligó a cortar el tránsito y dejó sin energía a toda la localidad durante aproximadamente una hora

La carga estaba dentro de los parámetros permitidos

Tras el incidente, efectivos policiales realizaron las verificaciones correspondientes sobre la documentación del transporte y de su conductor, un hombre de 34 años domiciliado en General Roca. Según se informó, la inspección determinó que las dimensiones de la carga y las mediciones reglamentarias del vehículo se encontraban dentro de los parámetros legales autorizados para la circulación.

Las autoridades continuaban evaluando las circunstancias que derivaron en el incidente y los daños ocasionados sobre el tendido eléctrico.