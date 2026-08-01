El temporal continúa condicionando la circulación en la cordillera de Neuquén. Este sábado, Vialidad Nacional informó que todas las rutas permanecen habilitadas con precaución, aunque el paso internacional Pino Hachado sigue cerrado debido a la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada. En cambio, el corredor de la Ruta Nacional 40 por Siete Lagos continúa operativo luego de su reciente reapertura.

El organismo nacional mantiene un alerta meteorológica por viento fuerte, lluvias y nevadas para distintos sectores de la región cordillerana. Por ese motivo, recomendó reducir la velocidad, respetar la señalización y consultar el estado de los caminos antes de iniciar un viaje.

La Ruta 40 mantiene la circulación con controles permanentes

El tramo de la Ruta Nacional 40 entre San Martín de los Andes y Catritre permanece habilitado y cuenta con controles policiales entre las 8 y las 22. La reapertura se concretó después del operativo realizado para retirar las rocas que habían caído sobre la calzada durante el derrumbe registrado días atrás.

Las autoridades insistieron en que quienes deban viajar por la cordillera consulten los reportes oficiales antes de salir y sigan las indicaciones del personal que trabaja sobre las rutas.

Los trabajos fueron coordinados por Vialidad Nacional, la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Dirección Provincial de Defensa Civil, la Municipalidad de San Martín de los Andes y la Policía del Neuquén. Las tareas incluyeron el uso de maquinaria pesada, equipos técnicos y drones para verificar las condiciones del sector antes de restablecer el tránsito.

El paso Pino Hachado permanece cerrado

El paso internacional Pino Hachado continúa intransitable y permanecerá cerrado al menos hasta la emisión de un nuevo parte previsto para las 11. El reporte de Vialidad Nacional indica que la calzada presenta hielo y nieve, baja adherencia, fuertes ráfagas de viento, presencia de animales sueltos y posibilidad de caída de piedras en el kilómetro 48. Personal y equipos viales trabajan en el lugar para mejorar las condiciones de circulación.

En tanto, el paso internacional Cardenal Samoré permanece habilitado entre las 9 y las 19 para todo tipo de vehículos. Sin embargo, Vialidad Nacional advirtió que el tránsito debe realizarse con extrema precaución por sectores con hielo, acumulación mínima de nieve, bajas temperaturas y pronóstico de nuevas nevadas. Además, recordó que es obligatoria la portación de cadenas y recomendó mantener una mayor distancia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso.