Un camión de origen chileno que trasladaba salmón congelado volcó este viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta San Carlos de Bariloche con Villa La Angostura.

El accidente se registró cerca de las 17:30 en la llamada curva de Espinosa, a la altura del kilómetro 2086, un sector de curvas pronunciadas y permanente circulación de vehículos pesados y turistas que viajan por la cordillera. De acuerdo con declaraciones a Mejor Informado del Comisario Inspector Miguel Poblete, Coordinador Operativo Villa La Angostura/ Villa Traful, el conductor perdió el control del transporte y el vehículo terminó recostado a un costado de la ruta con fuertes daños en la parte frontal.

El chofer fue trasladado al hospital de Villa La Angostura

Tras el impacto, equipos de emergencia desplegaron un operativo para asistir al camionero y evitar mayores complicaciones en la circulación. Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura enviaron dos unidades al lugar junto con personal médico y efectivos de la Policía del Neuquén.

Según trascendió, el conductor sufrió lesiones de carácter leve, principalmente en el rostro, y fue derivado al hospital de Villa La Angostura para una evaluación médica. Durante varias horas, el tránsito permaneció parcialmente afectado mientras trabajaban los equipos de asistencia y seguridad vial sobre la calzada.

El camión involucrado era un DAF con acoplado refrigerado y transportaba una carga de salmón congelado proveniente de Chile. La mecánica del vuelco todavía es materia de análisis, aunque las pericias buscarán determinar si hubo fallas mecánicas, problemas de adherencia o una maniobra brusca antes de que el transporte terminara fuera del camino.

El sector donde ocurrió el accidente forma parte de uno de los corredores más utilizados de la Patagonia norte, especialmente por camiones internacionales que cruzan entre Argentina y Chile.