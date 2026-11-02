Una camioneta Ford Ranger que había sido robada en Cipolletti apareció circulando por las calles de Catriel y terminó bajo investigación judicial. El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por una denuncia en el Detacamento 128° de Ferri y fue detectado durante un procedimiento policial en la madrugada del sábado. Al volante iba un hombre de 35 años que quedó imputado por presunto encubrimiento, aunque la Fiscalía no ordenó su detención.

El hallazgo se produjo alrededor de las 5:30 del sábado, cuando efectivos de la Comisaría 9° identificaron una Ford Ranger que transitaba por calle Ex Combatiente, entre Canadá y Bibiana García, en Catriel. A simple vista, se trataba de una camioneta más entre las que circulan por la ciudad, pero la consulta de sus datos reveló que tenía un pasado que la Policía estaba buscando.

La verificación mediante el sistema 911 RN Emergencias arrojó el dato que cambió el procedimiento: sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente por robo. La camioneta había sido sustraída en Ferri, en Cipolletti, y su búsqueda seguía activa.

A partir de esa constatación, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de turno. La situación del conductor, un hombre de 35 años, quedó bajo investigación por el delito de encubrimiento. La Justicia dispuso que fuera notificado de la causa y que se le designara un abogado defensor.

Sin embargo, pese a que manejaba un vehículo con pedido de secuestro por robo, el hombre no quedó detenido. Esa fue la decisión de la Fiscalía, que ordenó continuar con las actuaciones judiciales sin disponer una medida de privación de la libertad.