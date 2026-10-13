Un delincuente aprovechó un descuido de un repartidor, se subió a su Citroën Berlingo gris que había quedado en marcha y escapó en plena jornada laboral por las calles de Cipolletti. El episodio ocurrió ayer y obligó a la Policía a desplegar un operativo cerrojo para localizar el vehículo, que finalmente apareció abandonado en la intersección de Circunvalación y Esquiú.

Segundos de descuido para un robo fugaz

El hecho se registró alrededor de las 9:50, cuando el conductor realizaba entregas y había dejado la camioneta en marcha. En ese momento, un ladrón vio la oportunidad, se apoderó del rodado y se alejó del lugar. Una situación cotidiana de trabajo terminó así en una sustracción que dejó al repartidor sin su herramienta de movilidad.

A partir de lo ocurrido, efectivos de la Subcomisaría 79° intervinieron para intentar dar con la camioneta. La respuesta policial incluyó un operativo cerrojo, con el objetivo de localizar el vehículo y evitar que continuara fuera del alcance de su propietario.

La búsqueda condujo hasta la esquina de Circunvalación y Esquiú, donde los uniformados encontraron la Citroën Berlingo gris abandonada. No había rastros del delincuente que se la había llevado. Aunque apareció la camioneta, el caso no quedó resuelto. La principal incógnita sigue siendo quién la robó y qué hizo después de dejarla abandonada, por lo que la investigación continúa abierta.

Tras el procedimiento, personal del Gabinete de Criminalística realizó las pericias de rigor. Los trabajos buscan obtener elementos que puedan servir para reconstruir la secuencia del hecho y aportar pistas sobre la identidad de quien aprovechó que el vehículo estaba en marcha para llevárselo.