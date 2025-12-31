Los aguiluchos se concentran en el sector, rondando los cielos y posándose a prudente distancia. El comportamiento de las aves no es casual: saben que tendrán alimento por varios días. El olor nauseabundo que invade la zona confirma una escena preocupante y vuelve a encender las alarmas por la aparición de cuatreros en el sector norte de la ciudad de Neuquén.

El hallazgo se produjo a metros de la Autovía Norte, en las inmediaciones de una estación de servicio YPF, en cercanías al barrio Z1, sobre una calle interna paralela a Casimiro Gómez. En ese lugar, utilizado desde hace tiempo como basurero ilegal, vecinos detectaron restos de un animal recientemente despostado, arrojados sin ningún tipo de control sanitario.

Según informó el móvil de La mañana es de la Primera por AM550, en el sector se encontraron cueros, una cabeza y distintos restos de una vaca dispersos entre residuos domiciliarios. Las primeras observaciones indican que la despostación no se realizó en el lugar, sino que los restos fueron trasladados y abandonados allí de manera deliberada.

Entre los elementos hallados también se detectó una tela ensangrentada, que se presume habría sido utilizada para envolver o transportar los restos del animal antes de ser descartados.

La cercanía con el barrio Z1 genera una fuerte preocupación entre los vecinos, tanto por los olores persistentes como por la presencia de aves carroñeras y otros animales.

El hecho no solo afecta la calidad de vida de quienes residen en la zona, sino que además representa un riesgo sanitario para la población. Desde el ámbito sanitario recuerdan que la carne destinada al consumo debe cumplir estrictos controles y contar con sellos oficiales en las carnicerías, ya que la comercialización de carne de origen clandestino implica un serio peligro para la salud pública.